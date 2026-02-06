OM : La position tranchée de Chris Waddle sur Endrick à l’OL

Ancien chouchou de l’OM, Chris Waddle n’a rien perdu de son franc-parler. L’ex-Marseillais livre une analyse lucide et nuancée sur l’arrivée d’Endrick à l’OL, entre pari assumé et espoir de renaissance.

OM : Waddle, le regard franc de l’ex-Marseillais sur Endrick

Dans un entretien accordé à MadeInFOOT, Chris Waddle (65 ans), ancien milieu offensif de l’OM entre 1989 et 1992, s’est penché sur le choix fort d’Endrick de rejoindre l’OL. À 19 ans, le Brésilien tente de relancer une trajectoire freinée au Real Madrid, et l’Anglais ne s’en cache pas : « Il faut être honnête : s’il s’était imposé au Real Madrid, il ne serait pas à Lyon aujourd’hui. C’est donc un pari. »

ASSE-MHSC : Récupération après Nice, Camara pas inquiet

Un constat direct, sans détour, à l’image de Waddle. Mais derrière la lucidité, perce une vraie bienveillance. L’ancien international estime que la Ligue 1 peut offrir au prodige un cadre plus propice à son développement, loin du tumulte madrilène.

Lyon, un refuge pour éclore enfin ?

Chris Waddle insiste sur l’environnement lyonnais, plus calme, moins écrasant pour un jeune joueur exposé trop tôt à une pression démesurée : « Les attentes autour de lui ont été énormes, peut-être trop pour un joueur aussi jeune. » À Lyon, Endrick peut retrouver du temps de jeu, de la continuité et surtout de la confiance.

Et les premiers signes sont encourageants. Auteur de cinq buts et une passe décisive en cinq matches, le Brésilien séduit déjà le public rhodanien. Waddle conclut avec optimisme : « Espérons que ce passage à Lyon lui permette de se relancer… Et peut-être que l’on verra enfin le véritable Endrick. » Un pari, certes, mais un pari qui commence à payer.

