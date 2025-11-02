INFO AS Monaco : Pocognoli livre le verdict pour Paul Pogba

Après la défaite à domicile de son équipe face au Paris FC, ce samedi (0-1), l’entraîneur de l’AS Monaco, Sébastien Pocognoli, a fait le point sur la situation de Paul Pogba, dont le retour à la compétition a été retardé par une blessure à l’entraînement.

Sébastien Pocognoli : « Paul Pogba a une entorse de grade 2 »

Paul Pogba, attendu pour un possible retour ce week-end face au Paris FC, devra encore patienter. Le milieu de terrain français s’est blessé à la cheville jeudi à l’entraînement, repoussant sa reprise avec l’AS Monaco.

Une nouvelle blessure à la cheville qui vient repousser une fois de plus ses débuts sous le maillot monégasque. Et le diagnostic est tombé : il s’agit d’une entorse de grade 2, comme l’a confirmé Sébastien Pocognoli après la défaite de l’AS Monaco à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1.

« Il a une entorse de grade 2 », a déclaré Sébastien Pocognoli samedi soir après la rencontre. Le technicien belge n’a pas caché sa déception face à ce nouveau contretemps qui frappe le joueur de 32 ans. La blessure s’est produite le jeudi lors d’un entraînement. « Il s’est blessé dans un duel », a précisé le service communication de l’AS Monaco, qui a précisé que Pogba a terminé la séance malgré la douleur, mais la cheville avait tourné.

« La cheville a tourné un peu. Il a pu finir l’entraînement hier, donc ça peut laisser présager quelque chose de positif », avait alors expliqué Pocognoli vendredi. Un optimisme de courte durée. L’IRM passée samedi a révélé la réalité : une entorse moyenne qui nécessite du repos. Le flou persiste quant à la date de retour de Paul Pogba. « L’indisponibilité peut varier de quelques jours à une ou deux semaines », a indiqué l’entraîneur du club de la Principauté.

« Ce sera à confirmer la semaine prochaine », a ajouté Pocognoli, évoquant un nouvel examen complémentaire prévu dans les prochains jours. Un retour après la trêve internationale de novembre semble désormais le scénario le plus réaliste pour le Champion du Monde 2018. La rencontre face au Stade Rennais le 22 novembre devient donc la nouvelle échéance pour les débuts tant attendus de l’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin.

