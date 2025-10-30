AS Monaco: Pocognoli fait une annonce-choc pour Paul Pogba

Après la large victoire au Stade de la Beaujoire contre le FC Nantes, Sébastien Pocognoli, l’entraîneur de l’AS Monaco, s’est exprimé sur le cas Paul Pogba, qui n’a plus disputé de match officiel depuis l’été 2023.

AS Monaco : Paul Pogba de retour contre le Paris FC ?

Paul Pogba, qui n’a plus disputé de match officiel depuis l’été 2023, semble entrevoir le bout du tunnel. Le milieu de terrain de 32 ans a repris l’entraînement collectif, a annoncé son entraîneur Sébastien Pocognoli à la veille de la rencontre de Ligue des Champions entre l’AS Monaco et Tottenham, mercredi passé. Et cet après-midi, le technicien belge qu’il était possible que Paul Pogba fasse partie du groupe pour le match de la 11e journée de Ligue 1 contre le Paris FC, ce samedi à 19 heures.

« Il est possible qu’il soit réincorporé » au groupe, « il y a encore un entraînement où il y aura de la charge de travail, et s’il se sent bien (…) on serait dans le processus qu’on avait fixé, et ce ne serait pas illogique de le voir » sur la feuille de match, a expliqué Pocognoli ce mercredi en conférence de presse.

Pour rappel, Paul Pogba a été recruté par l’AS Monaco, après deux ans de suspension. Le Champion du Monde 2018, a connu plusieurs pépins physiques qui ont retardé son retour à la compétition. L’ancien de la Juventus Turin et de Manchester United n’a plus joué depuis le 3 septembre 2023.

