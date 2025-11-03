OL : Tolisso accusé après le match nul de Lyon à Brest

Tenu en échec par l’OL à Brest (0-0), l’entraîneur du Stade Brestois accuse Corentin Tolisso, alors que Lyon a joué en infériorité numérique pendant presque tout le match.

L’OL accroche Brest : Roy pointe du doigt Tolisso

En déplacement sur le terrain du Stade Brestois, l’OL a été réduite rapidement à 10 contre 11 à la suite de l’expulsion de Hans Hateboer, dès la 8e minute de jeu. Néanmoins, l’équipe de Paulo Fonseca a réussi à résister à celle d’Éric Roy pendant plus de 80 minutes.

Lyon s’en sort donc bien avec le point du nul, alors que le SB29 nourrit des regrets. Pire, le club breton est frustré. C’est en tout le sentiment laissé par l’entraîneur des Ty-Zefs, à l’issue de la rencontre. Il accuse Corentin Tolisso d’avoir joué la montre de façon malicieuse.

« J’espère que Tolisso va bien […], parce qu’il a dû rester au moins dix minutes par terre pendant tout le match », a-t-il dénoncé dans des propos rapportés par le média Olympique-et-Lyonnais. « J’espère sincèrement qu’il va bien, car il doit rejouer dans quatre jours (en Ligue Europa) et dans sept jours (en Ligue 1). Ce n’est pas faute d’avoir essayé d’expulser un de nos joueurs », a accusé le coach de Brest.

Evidemment, le capitaine de l’OL a joué de son expérience pour casser le rythme que les Brestois tentaient de mettre pour remporter le match. Ce qui a visiblement agacé Eric Roy. « Les grosses équipes ont aussi cette facette-là de ralentir le jeu […]. C’est sûr qu’il nous a manqué un peu de vice pour pouvoir faire aussi bien », a finalement concédé le technicien français.

