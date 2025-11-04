Excellente nouvelle pour l’ASSE avant d’affronter l’ESTAC

L’ASSE a reçu une bonne nouvelle en provenance de l’Aube, avant la confrontation directe avec l’ES Troyes AC, le leader de la Ligue 2, samedi (20h).

ESTAC : Le buteur Bentayeb suspendu contre l’ASSE

Après Pau FC, puis le Red Star, l’ASSE affrontera l’ESTAC, samedi, en clôture de la 14e journée du championnat. Les Stéphanois se déplacent sur le terrain du leader de la Ligue 2 avec l’ambition de faire un coup face à cet autre concurrent direct dans la lutte pour la montée. Les Verts n’ont pas une autre alternative que de remporter ce match après la défaite contre « L’Etoile Rouge » au stade Bauer (2-1).

À quelques jours de la rencontre, l’AS Saint-Etienne a reçu une nouvelle qui lui est favorable. En effet, Tawfik Bentayeb ne prendra pas part au match décisif pour les Verts. Et pour cause, il est suspendu pour avoir écopé d’un carton rouge face à Pau FC (1-1), lundi en clôture de la 13e journée.

Auteur d’un violent choc sur le gardien de but Noah Raveyre, le buteur de l’ES Troyes AC avait laissé ses coéquipiers à 10 contre 11, après seulement 17 minutes de jeu. Malgré leur infériorité numérique, les Troyens avaient réussi à décrocher le point du nul au Nouste Camp.

L’absence de Tawfik Bentayeb face aux Stéphanois va évidemment diminuer l’équipe de l’ESTAC offensivement. Auteur de 8 buts et 1 passe décisive en 9 matchs disputés en Ligue 2, il est également l’actuel meilleur buteur du championnat. Reste maintenant à savoir si l’ASSE trouvera les ressources nécessaires pour s’imposer dans l’Aube, en profitant du forfait de l’avant-centre marocain.

