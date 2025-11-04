ASSE : Révélations sur les failles du système Horneland

L’ASSE commence déjà à flancher à l’approche de la fin de la phase aller de la Ligue 2. Et cela inquiète ! Patrick Guillou évoque les limites du système du coach et un certain malaise dans le vestiaire.

AS Saint-Etienne : Eirik Horneland impuissant ?

L’ASSE a confirmé son irrégularité ces dernières semaines, en s’inclinant 4 fois lors des 6 dernières du championnat. Les Verts sont certes toujours sur le podium à l’issue de la 13e journée, mais ils n’ont pris que 6 points sur 18 possible en 6 matchs. Après la défaite contre le Red Star, un concurrent direct dans la course pour la montée en Ligue 1, Eirik Horneland semblait impuissant.

« Défensivement comme offensivement, je nous sens anxieux. On est une équipe fragile. […]. Ces derniers temps, on fait un pas en avant, puis deux en arrière. On manque de régularité », avait-il déploré.

ASSE : Guillou révèle des tensions et un malaise dans le vestiaire

Dans sa chronique pour Le Progrès, Patrick Guillou constate les limites du système du technicien norvégien. « Ce jeu d’apprentissage et de patience révèle un ensemble éclaté. Démunis, sans rébellion, les Verts ne contrôlent plus les couloirs ni la progression adverse », a-t-il noté. Selon l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne, la tension est déjà palpable dans le vestiaire. « Les langues se délient pour verbaliser les tensions, l’atmosphère morose et le malaise ambiant », révèle-t-il dans le quotidien.

Florian Tardieu confirme le malaise à mots couverts. « Nos adversaires travaillent sur nous. Ils ont des vidéos, etc. C’est sûr que sur les renversements, vu ce que demande le coach, ça peut être notre faiblesse. Ce sont les consignes, donc on les écoute », a-t-il glissé.

Alors qu’il reste encore toute la deuxième moitié de la saison, Patrick Guillou n’est pas du tout optimiste pour l’ASSE, à 4 journées de la fin de la manche aller. « Le pire reste peut-être à venir… », craint-il.

