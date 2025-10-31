ASSE : Le leader Troyes menace déjà Saint-Etienne

L’ES Troyes AC, leader de la Ligue 2, est impatient d’affronter l’ASSE, son dauphin, alors qu’il joue Pau FC d’abord, lors de la 13e journée.

L’ESTAC veut poursuivre sa série d’invincibilité contre l’ASSE

L’ASSE aura une confrontation directe avec l’ESTAC, le samedi 8 novembre prochain, au stade de l’Aube. Cela, à l’occasion de la 14e journée du championnat. Mais déjà, le club aubois attend les Stéphanois de pied ferme. Après la victoire face à Amiens SC (3-1), mardi, Martin Adeline a annoncé la couleur contre les Verts.

« Le plus important sera de poursuivre. Si on veut rester en haut, il faut l’emporter à la maison. Y compris pour la prochaine réception qui sera celle de l’AS Saint-Étienne », a-t-il déclaré. En effet, les Troyens sont invaincus à domicile. Leur bilan est de 7 victoires en 7 matchs disputés au stade de l’Aube.

Bentayeb attend Saint-Etienne de pied ferme

Meilleur buteur de l’équipe troyenne et de la Ligue 2, Tawfik Bentayeb a reversé les Amiénois grâce à un doublé. Il a désormais l’ASSE dans le viseur. L’ESTAC affrontera pourtant Pau FC d’abord, le lundi 3 novembre. « Je suis content d’avoir marqué. On a réagi et assumé notre première place. On a montré un autre visage », a-t-il menacé.

Le jeune avant-centre marocain est auteur de 8 buts en 8 matchs disputés, dont 3 doublés. Il représente donc un vrai danger pour les Stéphanois. Pour rappel, l’ASSE jouera le Red Star (3e) avant Troyes.

