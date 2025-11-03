ASSE : Fragilité, irrégularité... le doute s'installe !

L’ASSE rechute en Ligue 2 face au Red Star et se met en difficulté dans la course pour la montée en Ligue 1, après 13 journées de championnat.

ASSE : 4 défaites en 6 matchs, c’est inquiétant !

L’ASSE est retombée dans ses travers samedi face au Red Star. Elle a perdu le match capital contre un concurrent direct dans la lutte pour la remontée en Ligue 1. Les Verts se sont inclinés (2-1) au stade Bauer. Cette défaite est lourde de conséquences, car ils reculent de la 2e à la 3e place au classement, avec désormais 3 points de retard sur le club audonien.

De plus, l’équipe de Saint-Etienne (23 points) reste à la portée de Pau FC (21 points), qui affronte le leader du championnat, l’ES Troyes AC, ce lundi au Nouste Camp, en clôture de la 13e journée.

En cas de victoire des Palois sur les Troyens, ils passeront devant les Stéphanois. Si c’est l’ESTAC qui l’emporte, elle reléguerait l’ASSE à 7 points.

La défaite de Gautier Larsonneur et ses coéquipiers à Saint-Ouen-sur-Seine est évidemment une mauvaise opération. En effet, les Verts n’ont pas réussi à bonifier leur large victoire face à Pau (6-0) contre le Red Star. Cette défaite, combinée avec celles contre le Mans (2-3) et le FC Annecy (4-0), n’est pas de nature à rassurer les supporters de l’ASSE, qui espèrent le retour de leur équipe en Ligue 1.

Horneland pointe une équipe fragile et en manque de régularité

À 4 journées de la fin de la première moitié de la saison, l’équipe d’Eirik Horneland faiblit dangereusement ! Elle est sur une série inquiétante de quatre défaites en six matchs, soit seulement 6 points pris sur 18 possible. Ces résultats en dents de scie mettent en évidence l’irrégularité de l’AS Saint-Etienne, dont objectif majeur est pourtant de faire la course en tête et ainsi retrouver directement l’élite à l’issue de la saison.

En tout cas, l’entraîneur des Stéphanois commence à douter, ce qui n’est pas du tout bon signe !

Il a noté des fragilités tant défensives qu’offensives après la défaite contre ‘’L’Etoile Rouge’’. « Toute la confiance acquise après le match positif face à Pau s’évapore. Défensivement comme offensivement, je nous sens anxieux. On est une équipe fragile. […]. Ces derniers temps, on fait un pas en avant, puis deux en arrière. On manque de régularité », déplore-t-il.

Troyes, le leader, se dresse devant Saint-Etienne

L’ASSE doit immédiatement réagir, afin d’espérer finir sur le podium à la mi-saison. Cependant, le calendrier des Verts se corse ! Ils se déplacent sur le terrain du leader troyen, le samedi 8 novembre (20h), lors de la 14e journée. Une autre confrontation directe, dans la course vers la Ligue 1, qu’Eirik Horneland et son équipe ont intérêt à bien négocier. Sinon…

