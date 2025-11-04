Mercato : l’OM vise un buteur du FC Nantes

L’OM veut relancer une ancienne piste au FC Nantes. Le président du FCN, Waldemar Kita a fixé le tarif pour sa pépite.

Mercato FC Nantes : l’OM lorgne Matthis Abline

Le jeune crack du FC Nantes, Matthis Abline est encore dans le viseur de l’Olympique de Marseille. L’été dernier, les dirigeants phocéens avaient reculé face au tarif jugé délirant de Waldemar Kita : 50 millions d’euros pour libérer l’attaquant du FC Nantes.

La direction de Marseille cherchait un buteur lors du mercato estival. Le club a recruté Pierre-Emerick Aubameyang, libre de tout contrat. Une opportunité idéale pour Medhi Benatia et Pablo Longoria. Pourtant, leur premier choix s’appelait bien Abline. L’avant-centre sortait alors d’une saison fructueuse chez les Canaris, attirant aussi les regards du Paris FC et du LOSC. Mais aucun club n’a voulu céder aux exigences du président nantais.

Selon Mediafoot, Marseille n’a pas encore jeté l’éponge. Les pensionnaires du Vélodrome flairent le coup pour le mercato hivernal. Benatia croit toujours au potentiel du joueur de 22 ans, qu’il imagine s’épanouir dans le système de Roberto De Zerbi. Mais trouver un terrain d’entente avec Nantes s’annonce donc compliqué. Si Kita revoit le prix à la baisse, l’OM pourrait passer à l’action.

