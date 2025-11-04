Mercato FC Nantes : Accord bouclé pour Louis Leroux ?

Du beau monde tourne autour du meneur de jeu du FC Nantes, Louis Leroux en vue du prochain mercato hivernal. Le patron des Jaunes, Waldemar Kita attend une offre alléchante pour négocier.

Mercato FC Nantes : Louis Leroux croule sous les offres

Louis Leroux fait tourner bien des têtes. Le jeune milieu du FC Nantes a conquis sa place chez les Canaris, au point d’attirer deux clubs de Ligue 1 : le Stade Rennais et le LOSC. Selon Média Foot, les deux formations se bousculent pour s’attacher ses services lors du prochain mercato hivernal.

Sur le terrain, Leroux répond parfaitement et comble les attentes de son coach et de ses dirigeants. Le tacticien du FC Nantes, Luis Castro loue souvent ses qualités. À cause des blessures, Louis Leroux vient dépanner en défense et livre de belles performances. Ces qualités expliquent l’intérêt des recruteurs bretons et nordistes. Rennes, déjà habitué à piocher à Nantes (Blas, Merlin, Rongier) estime que le joueur a les atouts pour muscler son milieu.

À voir

PSG : Une terrible nouvelle tombe avant le Bayern Munich !

Lire aussi : FC Nantes : Luis Castro prend une grande décision !

Le LOSC, plus discret mais attentif, pourrait aussi passer à l’action. Reste à convaincre Waldemar Kita. Le président nantais ne ferme pas la porte. D’après Média Foot, il accepterait de négocier en cas d’offre supérieure à 10 millions d’euros. Cette saison, Louis Leroux a déjà disputé 11 matches avec les Jaunes, a inscrit un but et délivré une offrande. Transfermarkt l’évalue à 9 millions d’euros.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Un géant de Liga vise un super crack du FCN

FC Nantes : Luis Castro en danger ?

À voir

Mercato OM : Federico Balzaretti, le rôle clé qu’il va jouer

Mercato FC Nantes : Direction l’Angleterre pour Tylel Tati ?