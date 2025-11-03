FC Nantes : Luis Castro en danger ?

La tension monte d’un cran au FC Nantes après la nouvelle défaite face au FC Metz en Ligue 1. Le poste de Luis Castro semble menacé.

FC Nantes : Luis Castro sous pression !

La défaite face à Metz fait exploser la tension. Deux victoires depuis le début de saison. Trop peu. Le FC Nantes glisse vers la zone rouge. On croyait le sursaut proche, on a vu la rechute. Metz, solide et sans pitié, s’est imposé 0-2. Une claque à domicile, une de plus.

Pendant et à la fin de la rencontre, les sifflets ont retenti. Le public a fait entendre sa colère. Luis Castro, lui, a choisi le calme. « Je pense que ce n’est pas le moment de siffler. », a-t-il dit. Le Portugais comprend la colère des supporters, mais pas pendant le combat. « Les supporters ont le droit de faire ce qu’ils veulent mais pendant le match, alors que l’équipe fait tout ce qu’elle peut, ça n’aide pas », a-t-il ajouté.

Luis Castro promet de renverser la tendance, mais ses joueurs ne répondent pas sur le terrain. Les supporters ne croient plus aux discours. Ils réclament des victoires, pas des promesses. Et si rien ne change, Waldemar Kita devra agir. Le président nantais pourrait recruter un nouvel entraîneur. L’avenir du coach portugais se joue peut-être déjà au prochain match.

