OL Mercato : Un joueur prometteur signe chez les Lyonnais

Une signature a été officialisée à l’OL ce mardi. Il s’agit de celle d’un jeune joueur très prometteur.

Mercato : Enzo Molebe prolonge son contrat à l’OL jusqu’en 2029

Dans un communiqué officiel, l’OL annonce la prolongation du contrat d’Enzo Molebe. Initialement lié à son club formateur jusqu’en juin 2027, il a signé un nouveau bail de deux saisons supplémentaires. « L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer la prolongation du contrat d’Enzo Molebe pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2029 », a communiqué le club rhodanien.

Arrivé au Centre de formation de Lyon en 2020, l’avant-centre de 18 ans avait signé son premier contrat professionnel en juin 2024. Il avait ensuite fait ses débuts professionnels le 28 novembre 2024 en Ligue Europa, contre Qarabag. À ce jour l’international U19 français (3 sélections) compte 4 apparitions avec l’équipe professionnelle de l’OL.

« Cette prolongation vient récompenser le travail et la progression d’un jeune joueur prometteur, tout en confirmant la volonté du club de s’appuyer sur les talents issus de sa formation. Enzo Molebe incarne pleinement cette nouvelle génération du club, fidèle à l’identité et à l’exigence de performance de l’Olympique Lyonnais », a commenté le club rhodanien.

