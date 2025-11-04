Mercato OL : Un super crack dit Oui à Fonseca

Le technicien de l’OL, Paulo Fonseca a trouvé son numéro 9 en Espagne. Le jeune crack aurait donné son accord pour poser ses valises à Lyon lors du prochain mercato hivernal.

L’OL négocie un joli deal en Espagne en vue du prochain mercato hivernal. Les Gones ont besoin de vrai buteur notamment à cause des départs et de la grave blessure de Malick Fofana. Les dirigeants lyonnais visent donc un guerrier brésilien. Il s’agit d’Endrick. L’international auriverde veut jouer. À quelques mois de la Coupe du monde 2026, l’attaquant brésilien du Real Madrid sait qu’il doit accumuler les minutes pour espérer figurer sur la liste de la Seleção. Et selon plusieurs sources, l’OL serait devenu sa priorité.

Depuis son arrivée à Madrid, tout s’est ralenti. Recruté pour 35 millions d’euros, plus 25 de bonus, Endrick croyait s’imposer à Madrid. Mais c’est le calvaire qu’il vit. Peu de temps de jeu et les pépins physiques le dérangent. Sa dernière entrée face à Valence le week-end dernier a mis fin à une longue traversée du désert : 167 jours sans jouer. Le jeune prodige peine à trouver sa place dans le système de Xabi Alonso, barré par la concurrence des stars offensives comme Kylian Mbappé et Gonçalo Garcia.

Le Real Madrid n’est pas pressé de le vendre. Les Merengue savent que le Brésilien finira par éclore. Mais le joueur, lui, n’attend plus. Lyon veut donc l’accueillir. L’OL cherche un vrai numéro 9, capable de faire trembler les filets. Et Endrick peut le faire. Selon L’Équipe, le tacticien de Lyon, Paulo Fonseca a appelé personnellement le joueur. Le discours du coach aurait touché le jeune attaquant. À Lyon, Endrick voit une chance de se relancer, de retrouver son meilleur niveau.

