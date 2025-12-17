Mercato OL : Arrivée d’Endrick à Lyon, Fonseca boucle tout

L’OL se prépare à accueillir Endrick en prêt, du Real Madrid. Paulo Fonseca aurait tout bouclé pour son arrivée à Lyon, début janvier.

Mercato : Endrick attendu à l’OL dès janvier

Le Real Madrid est d’accord pour prêter Endrick à l’OL, mais sans option d’achat. Des sources ont évoqué un revirement ou encore l’idée du club madrilène de temporiser jusqu’à fin janvier avant de lâcher son jeune attaquant. Finalement, il va rejoindre Lyon dès l’ouverture du mercato fixée au 1er janvier.

La pépite brésilienne est déjà prête pour jouer immédiatement avec l’équipe de l’Olympique Lyonnais. Avec seulement 22 minutes disputées avec l’équipe de Xavi Alonso, en une demi-saison, elle a hâte de retrouver du temps de jeu rapidement.

Fonseca rassure le Real Madrid sur le temps de jeu d’Endrick

Justement, parlant de temps de jeu, El Mundo apprend que tous les doutes ont été levés sur la question. Paulo Fonseca est d’accord pour qu’Endrick devienne l’avant-centre numéro 1 de son équipe. Une équipe où Martin Satriano, le seul attaquant de pointe, peine à convaincre.

Selon la source, le Real Madrid a eu, de la part du coach de l’OL, des garanties sur le temps de jeu de son jeune joueur. Ce qui était une exigence absolue de la Direction des Merengues. Il faut rappeler que le technicien portugais avait déjà échangé avec Endrick au téléphone et il l’avait assuré d’une place de titulaire en pointe de l’attaque.

Mercato OL : Le pari fou d'Endrick avec Lyon révélé

En effet, la direction madrilène a accepté de prêter l’international Brésilien (14 sélections) pour lui permettre de jouer régulièrement et de progresser. Quant au joueur de 19 ans, son obejectif est de se relancer rapidement à l’Olympique Lyonnais, pour espérer figurer dans la sélection du Brésil pour la Coupe du monde 2026.

