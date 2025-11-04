C3, Ligue 1 : L’OL joue gros face au Betis et le PSG

L’OL va livrer de deux gros matchs cette semaine, avant la trêve internationale. Des rencontres décisives en coupe d’Europe et en Ligue 1.

OL : Une qualifcation au bout du match contre le Betis Séville

L’OL enchaîne les matchs depuis le 18 octobre 2025. Le club rhodanien a livré 5 matchs en 15 jours. Il va boucler la boucle avec deux rencontres capitales, cette semaine, avant la trêve internationale. Lyon affronte le Betis Séville, jeudi, en Espagne, pour le compte de la 4e journée de la Ligue Europa. Il s’agit d’un match décisif pour l’équipe de Paulo Fonseca, qui peut déjà se qualifier pour le tour suivant en cas de victoire.

En effet, elle compte déjà trois victoires (contre Utrecht, Salzbourg et Bâle) et 0 but concédé en autant de matchs disputés. Un quatrième succès l’assurerait, à mi-parcours, de finir parmi les 24 équipes admises au tour suivant dans cette Coupe d’Europe.

L’Olympique Lyonnais au ralenti en Ligue 1 avant le Paris Saint-Germain

Trois après la C3, l’Olympique lyonnais enchaîneront avec la Ligue 1, face au PSG, actuel leader. La rencontre est prévue au Groupama Stadium, en clôture de la 12e journée. Mais contrairement à la Ligue Europe, les Gones sont au ralenti en championnat. Ils s’étaient inclinés successivement contre Toulouse (1-2) et l’OGC Nice (3-2), puis ont aligné deux matchs nuls face au Paris FC (3-3) et le Stade Brestois (1-1) lors des deux dernières journées.

OL : Un gros coup à jouer face au PSG

Sixième au classement, à 4 points du Paris Saint-Germain, l’OL peut évidemment se rapprocher de son adversaire, à seulement 1 point, en cas de victoire. Ce qui serait un joli coup pour Lyon dans la course pour les places qualificatives pour la Ligue des champions 2026-2027.

Paulo Fonseca et ses joueurs auront besoin d’un maximum d’énergie pour livrer ces deux matchs cruciaux et surtout pour les gagner. Or, plusieurs joueurs montrent des signes de fatigue selon Nicolas Puydebois.

« Plusieurs joueurs ont beaucoup joué, on s’aperçoit qu’il y a quelques douleurs, que ça commence à tirer (la langue, ndlr) », a-t-il alerté, dans Tant qu’il y aura des Gones. Toutefois, l’ancien gardien de but estime que l’équipe lyonnaise « a encore la capacité d’enchaîner » jusqu’à la trêve.

