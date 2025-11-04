Mercato OL : Un joli coup de Lyon validé par un expert

L’OL a réalisé plusieurs transferts pendant le dernier mercato d’été, mais l’une des ventes est validée entièrement par Bertrand Latour.

Mercato OL : Latour s’enflamme pour le transfert de Cherki à Manchester City

L’OL a fini par transférer Rayan Cherki en Premier League, mais à Manchester City, après avoir longtemps résisté aux offres de nombreux clubs, dont Liverpool et Manchester United,. Le club rhodanien a réalisé la vente à 42,5 millions d’euros, dont 6 millions d’euros de bonus. Outre-Manche, l’attaquant Français a déjà disputé 11 toutes compétitions confondues, pour 3 buts marqués et 4 passes décisives. Il n’a pas mis du temps pour s’imposer dans l’équipe de Pep Guardiola et conquérir le public mancunien.

Revenu sur le transfert du joueur formé à l’Olympique Lyonnais, Bertrand Latour estime que son intégration dans le championnat anglais a été rapide et réussie. « C’est quand même une sacrée réjouissance de voir Rayan Cherki sous le maillot de Manchester City avec l’entraîneur qu’il a, Pep Guardiola », a-t-il déclaré dans le Canal Football Club, validant ainsi le choix du néo-international français (2 sélections).

« Il va épurer son jeu, ce qui lui a parfois fait défaut. C’est l’un des transferts qui m’excite le plus. Je trouve que ça va dans le bon sens. Je ne vois pas comment ça ne peut pas marcher, tout le monde va en bénéficier, pour les Bleus, ça va être génial. Hum, j’adore », a commenté le journaliste de Canal+, avant de se projeter : « Je suis très curieux de voir son évolution ».

Pour rappel, le joueur de 22 ans a été formé à l’OL entre 2010 et 2019. Il a évolué en Ligue 1 pendant 6 saisons, avant de faire le grand saut en Premier League.

