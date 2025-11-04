PSG Mercato : Campos tente une incroyable signature à l’ASSE

Désireux de renforcer sa cellule de recrutement au PSG, le conseiller sportif Luis Campos serait intéressé par un encadreur de l’ASSE. Mais le club de la capitale n’est pas seul sur le coup.

Mercato : Un recruteur de l’ASSE plaît au PSG

Désigné meilleur directeur sportif de la saison passée ce mardi, lors de la cérémonie du Golden Boy, Luis Campos veut poursuivre le renforcement de l’effectif du Paris Saint-Germain. Dans cette optique, le conseiller sportif du PSG aimerait étoffer davantage sa cellule de recrutement et lorgnerait du côté de l’AS Saint-Étienne.

En effet, selon les informations relayées par le compte Twitter d’un spécialiste de l’Île de France, le PSG souhaiterait récupérer Hamdane Karouni. Le recruteur de l’ASSE a déjà réalisé plusieurs coups d’éclat. Son nom revient régulièrement sur le devant de la scène lors des signatures parisiennes.

En effet, Karouni est le scout qui a recruté Ayman Aiki, Abdoulaye Bakayoko, Bryan Djile Nokoue, Darnell Bile ou encore Mathis Amougou pour les plus connus. Éducateur depuis de nombreuses années au RC Joinville, il scrute depuis plusieurs années pour le club du Forez. Désireux d’étendre son réseau sur le bassin parisien, le Paris SG ferait du recrutement de Hamdane Karouni une priorité pour les semaines ou mois à venir.

De quoi avoir le monopole des talents en Île-de-France, même si l’AS Monaco serait également sur le coup. « On me dit à l’oreillette que le PSG et Monaco aimeraient bien élargir leur cellule de recrutement avec l’arrivée de Hamdane Karouni , recruteur de Saint-Étienne en Île-De-France. Si ça arrive », écrit le compte spécialisé.

Reste maintenant à voir si l’ASSE et Kilmer Sports Ventures seront prêts à se séparer de l’un des hommes de l’ombre de la cellule de recrutement des Verts. Affaire à suivre…

