PSG : Avant le choc, le Bayern publie un communiqué brûlant

À quelques heures du coup d’envoi du choc de la quatrième journée de la Ligue des Champions contre le PSG au Parc des Princes, le Bayern Munich a laissé exploser sa colère envers les autorités parisiennes.

À quelques heures du coup d’envoi du choc de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, la colère gronde dans les rangs des visiteurs. Après avoir contesté l’arrêté de la Préfecture de Police de Paris pour réglementer l’arrivée des supporters et mettre en place une zone de contrôle policier avant le choc de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions face au PSG ce soir, à 21 heures, le club allemand a publié un nouveau communiqué pour dénoncer « le traitement réservé aux supporters » qui est loin « d’être acceptable. »

Selon le Champion de Bundesliga, tout a dérapé à cause d’un ordre tombé à la dernière minute. La Préfecture de Police de Paris aurait imposé aux quinze bus de fans bavarois de se regrouper à un péage de l’autoroute A4, à l’extérieur de la capitale. Interdiction d’en bouger avant 17 heures, et ce, sous escorte policière. Problème : même les bus déjà arrivés à Paris ont été sommés de faire demi-tour.

« La préfecture de police de Paris a émis un ordre de dernière minute la veille du match de Ligue des Champions opposant le Bayern Munich au Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Les quinze bus transportant les supporters des champions en titre ont dû se rassembler à un péage situé en périphérie de Paris, sur l’autoroute A4, et n’ont été autorisés à quitter la route pour le stade qu’à 17 heures, sous escorte policière. Même les bus déjà arrivés à Paris ont été contraints de repartir et de se rendre au péage. Les installations sur place sont déplorables : un seul WC, sans possibilité de se restaurer ni de se désaltérer », décrit le club allemand.

« En raison de l’heure d’arrivée tardive qui modifiera les horaires de conduite des chauffeurs de bus, le départ ne sera possible que six à sept heures après le match. Cette réglementation oblige les supporters à rester sur le parking devant le stade jusqu’au départ. Outre ces conditions inacceptables, de nombreux supporters ne pourront pas se rendre à leur travail le lendemain », poursuit le club entraîné par Vincent Kompany.

Par la voix de son PDG, Jan-Christian Daesen, le club allemand a « obtenu une audience au tribunal » ce mardi à Paris. « Nos représentants ont contesté cette décision. Après l’audience, on nous a informés que le jugement écrit serait rendu dans les heures qui suivraient. Comme il sera probablement trop tard pour modifier quoi que ce soit à cette procédure scandaleuse, c’est un nouvel affront pour nos supporters », ajoute le leader du championnat allemand.

Le Bayern Munich termine son communiqué en affirmant que cette affaire ne sera pas laissée « en suspens », ajoutant au passage que le « PSG et l’UEFA » soutenaient le club dans « cette affaire. » D’après RMC Sport, le Bayern pourra compter sur la présence de 2.000 de ses supporters ce soir au Parc des Princes.

