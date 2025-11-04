PSG – Bayern : La grosse surprise signée Luis Enrique !

Le suspense a duré jusqu’à la dernière minute pour le PSG. Alors que tout le monde le croyait trop juste physiquement, Ousmane Dembélé est bien titulaire face au Bayern Munich ce mardi soir. Luis Enrique a finalement tranché et Paris respire avant ce choc au sommet de la Ligue des Champions.

PSG – Bayern : Le coup de poker de Luis Enrique

C’est un vrai coup de théâtre dans le camp parisien. Victime de douleurs à la cuisse depuis plusieurs semaines, Ousmane Dembélé semblait destiné à regarder le choc depuis le banc, voire depuis les tribunes. Les rumeurs annonçaient même la titularisation du jeune Senny Mayulu, pour pallier une éventuelle absence du champion du monde 2018.

Mais Luis Enrique, fidèle à son goût pour la surprise, a finalement décidé d’aligner son Ballon d’Or 2025 d’entrée. Une décision audacieuse, presque provocatrice, qui prouve la confiance totale du technicien espagnol en son ailier vedette. Le PSG aura bien besoin de sa magie pour espérer faire plier le Bayern au Parc des Princes.

Ousmane Dembélé, l’arme fatale du Paris SG

Et cette titularisation fait des heureux. Sur le plateau du Canal Champions Club, Laure Boulleau n’a pas caché sa satisfaction. « En plus, comme il a dit qu’il prenait zéro risque, c’est qu’il a les capacités d’être à 1000 % dès le début. Un match comme ça, il faut qu’il soit au taquet », a-t-elle déclaré. Un message clair : Dembélé est prêt, et le Paris SG peut rêver. Dans un duel où chaque détail compte, son explosivité pourrait bien faire la différence.

