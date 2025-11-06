PSG : Les mots forts d’Hakimi après sa grave blessure

Achraf Hakimi n’a pas mis longtemps à sortir du silence. Touché mardi soir contre le Bayern Munich, le latéral droit du PSG a pris la parole avec des mots lourds de sens et pleins de détermination. Le Marocain, en larmes à sa sortie, voit désormais son rêve de CAN menacé.

Achraf Hakimi, une blessure qui fait trembler le PSG et le Maroc

Le choc a glacé tout le Parc des Princes. Après un tacle appuyé de Luis Díaz, expulsé dans la foulée, Achraf Hakimi s’est effondré, conscient que quelque chose n’allait pas. Le verdict est tombé : entorse sévère du genou. Le PSG a annoncé une indisponibilité estimée entre six et huit semaines. Une véritable course contre la montre s’engage donc avant la CAN au Maroc, programmée dans un mois et demi.

Pour le latéral parisien, capitaine des Lions de l’Atlas, le timing est cruel. Lui qui rêvait de soulever un trophée continental à domicile doit désormais s’armer de patience et de courage. Toujours debout, même blessé. Sur ses réseaux sociaux, Hakimi a publié un message plein d’espoir : « Les chutes font partie du chemin, le retour fait la différence. »

Les chutes font partie du chemin, le retour fait la différence 💪🏽 pic.twitter.com/CJO5Egyyjc — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) November 5, 2025

Un post accompagné d’une image où l’on peut lire : “Petit contretemps, grand comeback.” Une déclaration simple mais puissante, qui a immédiatement fait réagir ses coéquipiers, et son ami Kylian Mbappé. L’attaquant français, très proche du Marocain, lui a adressé un message de soutien. « On sera là pour toi », peut-on lire. Un signe fort d’amitié, et peut-être, le meilleur des remèdes pour un guerrier déjà tourné vers son retour.

