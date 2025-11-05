PSG – Mbappé : La date de l’audience aux Prud’hommes fixée !

Après plusieurs mois de conflit ouvert pour des arriérés de salaires et autres primes, le PSG et Kylian Mbappé sont attendus devant les Prud’hommes. La date de l’audience a fuité ce mercredi.

Le PSG et Mbappé devant les Prud’hommes le 17 novembre

Toujours en conflit avec son ancien club, Kylian Mbappé et le PSG connaissent désormais la date de l’audience aux prud’hommes. Depuis plusieurs mois, le meilleur buteur de l’histoire du PSG, parti libre au Real Madrid à l’été 2024, multiplie les procédures judiciaires. Le capitaine de l’équipe de France demande notamment le versement de 55 millions d’euros, correspondant aux trois derniers mois de salaire de son contrat de travail ainsi que des primes de signature et d’éthique, tous impayés.

Selon son entourage, aucun accord pour y renoncer n’a existé entre lui et le club. Un « récit fantasque », affirment Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs du club de la capitale, qui évoquent des réunions au coeur de l’été 2023 en vue de réintégrer l’attaquant de 26 ans, mis à l’écart lors du début de saison, dans l’équipe.

Le Paris SG maintient que les deux parties avaient noué un accord verbal stipulant que le joueur, appelé à partir sans indemnité de transfert, abandonnait une partie des sommes dues en fin de son contrat pour préserver la santé financière du club. Un « fantasme », selon le camp Mbappé.

Dans ce dossier, le joueur avait obtenu en avril la saisie conservatoire des 55 millions d’euros sur les comptes du Paris Saint-Germain, mais cette décision a ensuite été annulée le 26 mai par la justice. Une source a d’ailleurs précisé à l’AFP que le joueur « demande la requalification de son CDD en CDI.

Aujourd’hui, l’agence de presse affirme que les deux parties se retrouveront devant les prud’hommes de Paris le lundi 17 novembre à 13 heures devant la section « activités diverses » du tribunal. Dans le volet pénal, en juillet dernier, Kylian Mbappé a retiré sa plainte pour harcèlement moral et tentative d’extorsion visant son ancien club, déposée le 16 mai passé.

En dépit de ce retrait, l’information judiciaire contre X pour harcèlement moral était toujours en cours cet été. Par cette plainte, Kylian Mbappé voulait dénoncer notamment son placement à l’été 2023 dans le « loft » du Paris Saint-Germain. Cette pratique, récurrente dans les clubs de football, consiste à mettre des joueurs à l’écart de l’effectif et fait déjà l’objet de plusieurs enquêtes à Paris.

