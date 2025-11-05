Après la défaite face au Bayern, le PSG confirme l’hécatombe

Face au Bayern Munich, mardi soir, au Parc des Princes, le PSG n’a pas que perdu son premier match de la saison en Ligue des Champions. Luis Enrique va devoir faire sans plusieurs cadres dans les semaines à venir.

PSG : Achraf Hakimi, moins grave que prévu ?

Victime d’un vilain tacle par derrière de Luis Diaz, mardi soir, lors du choc de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich (1-2), Achraf Hakimi est sorti de la pelouse du Parc des Princes en larmes. D’après L’Équipe et RMC, le latéral droit marocain souffre d’une grosse entorse.

Cependant, le joueur de 27 ans ne devrait pas passer sur le billard pour subir une opération avant de retrouver la compétition, notamment la prochaine Coupe d’Afrique des Nations qui prendra place dans son pays du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Alors que les deux médias franciliens évoquent une indisponibilité de moins six semaines pour l’ancien défenseur de l’Inter Milan, le PSG a publié un communiqué médical cet après-midi pour faire le point sur la situation de son numéro 2. Selon le club de la capitale, « Achraf Hakimi souffre d’une entorse sévère de la cheville gauche, qui entraînera une indisponibilité de plusieurs semaines. »

En Espagne, le journal AS révèle que « le latéral du PSG souffre d’une déchirure de la syndesmose fémorale avec une légère atteinte du deltoïde. Il devra donc garder l’articulation immobilisée pendant deux semaines, puis être indisponible pendant six à huit semaines supplémentaires jusqu’à sa guérison complète. »

Tout logiquement, Achraf Hakimi ne sera pas dans le groupe du PSG pour le déplacement à Lyon le dimanche prochain, en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Mais ce n’est pas tout.

Ousmane Dembélé et Nuno Mendes forfaits contre l’OL

L’infirmerie du PSG ne désemplit pas. Au lendemain de la défaite amère en Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le club de la capitale a enregistré un nouveau blessé après Désiré Doué, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé. En effet, le Paris SG a annoncé que Nuno Mendes, touché contre les Bavarois, sera indisponible pour le match contre l’Olympique Lyonnais ce dimanche soir en Ligue 1.

Dans son communiqué, le club francilien écrit notamment : « Nuno Mendes souffre d’une entorse du genou gauche. Il restera en soins ces prochaines semaines. » Pour le reste, « Ousmane Dembélé est victime d’une lésion du mollet gauche. Il restera en soins ces prochaines semaines », tandis que « Désiré Doué poursuit son travail de rééducation. » Un nouveau point sera fait après la trêve internationale, conclut le Paris Saint-Germain.

