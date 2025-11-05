PSG : L’étrange sortie de Kompany sur la blessure d’Hakimi !

Après la victoire de ses hommes mardi soir au Parc des Princes (1-2), en Ligue des Champions, l’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, a eu des mots pour Achraf Hakimi, latéral droit du PSG, sorti sur blessure après un vilain tacle de Luis Diaz.

Achraf Hakimi blessé, Kompany pense à Jamal Musiala

En conférence de presse d’après-match, Vincent Kompany a adressé un message de soutien à Achraf Hakimi, sorti sur blessure sur un tacle trop appuyé de Luis Diaz. L’entraîneur du Bayern Munich regrette la grosse blessure du défenseur du Paris Saint-Germain, mais pense également à ce qui est arrivé à son attaquant Jamal Musiala, grièvement touché contre les Rouge et Bleu cet été lors de la Coupe du Monde des Clubs.

Lisez aussi : INFO PSG : Un premier verdict tombe pour Achraf Hakimi !

À voir

ASSE : Un renfort offensif en approche contre l’ESTAC

« Au début, je ne pensais pas que c’était si grave », a reconnu Vincent Kompany avant d’ajouter : « quand un joueur se blesse, je pense toujours à ce qui est arrivé à Jamal Musiala. Il s’est cassé la jambe contre le PSG aux États-Unis. On se demande alors : « Est-ce comparable ? » Mais honnêtement, le plus important pour moi, c’est que Hakimi ne soit pas blessé trop longtemps. Je lui souhaite un prompt rétablissement. »

Au lendemain du choc de Ligue des Champions entre le Paris SG et le Bayern Munich, les premières nouvelles fusent déjà sur l’état de santé de l’international marocain.

Au moins 1 mois d’absence pour Achraf Hakimi ?

Achraf Hakimi doit passer une IRM pour être fixée sur la nature exacte de sa blessure et la durée de son indisponibilité, ce mercredi. Alors que la Coupe d’Afrique des Nations se rapproche à grands pas (21 décembre 2025-18 janvier 2026), France Info et la Chaîne L’Équipe assurent que le protégé de Luis Enrique souffre d’une entorse et devrait s’absenter entre quatre et six semaines.

Finalement, il y a donc plus de peur que de mal pour Hakimi. Une tendance confirmée par Daniel Riolo qui a affiché son optimisme sur sa page Twitter. « Les nouvelles sont rassurantes pour Hakimi ! Tant mieux », a écrit le journaliste de RMC ce mercredi matin. Le numéro 2 du Paris Saint-Germain pourra donc être prêt à temps pour disputer la CAN avec le Maroc.

Lire aussi sur Achraf Hakimi :

PSG : Terrible nouvelle pour Achraf Hakimi !

À voir

OM-Atalanta : Inquiétude autour du duel, Marseille en alerte

PSG : Un plan secret pour remplacer Achraf Hakimi fuite !

INFO PSG : Un premier verdict tombe pour Achraf Hakimi !