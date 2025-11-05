Mercato PSG : Campos prépare l’assaut pour Dayot Upamecano !

Après la soirée cauchemardesque de mardi contre le Bayern Munich et les blessures d’Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, le conseiller sportif du PSG prépare déjà le prochain recrutement et Dayot Upamecano parait clairement une priorité. Luis Campos s’active dans ce sens.

Mercato : Le PSG attend le feu vert de Dayot Upamecano

En fin de contrat en juin prochain, Dayot Upamecano intéresse plusieurs grands clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain. Alors que Marquinhos pourrait tirer sa révérence à l’issue de la saison en cours, le club de la capitale voit en Upamecano la recrue idéale pour renforcer la charnière centrale s’il venait à signer libre dans quelques mois.

Luis Campos aimerait profiter de la grande amitié avec Ousmane Dembélé pour le convaincre de rejoindre l’effectif de Luis Enrique. Toutefois, le PSG ne souhaite pas précipiter les choses dans ce dossier et attendra un potentiel échec des négociations entre l’international français et le club allemand avant de lancer son offensive, comme l’explique Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.

« Pour Upamecano, il y a plusieurs clubs qui commencent à appeler, de Premier League, de Liga, mais aussi de Ligue 1. Le PSG suit la situation. Il pourrait être une option du PSG seulement s’il ne prolonge pas », assure le spécialiste du mercato. La balle est donc maintenant dans le camp du défenseur central de 27 ans que ses dirigeants veulent garder.

Vincent Kompany veut continuer avec Dayot Upamecano

En conférence de presse, en amont du match de Ligue des champions face au PSG, Vincent Kompany s’est exprimé sur le futur de Dayot Upamecano. Arrivé à l’été 2021 en provenance du RB Leipzig, le natif d’Évreux sera libre de négocier avec le club de son choix à compter du 1er janvier 2026. Mais au Bayern Munich, personne ne veut voir Upamecano partir comme le rapporte son entraîneur.

« C’est une des pièces maîtresses de notre équipe. En quarts de finale l’an dernier, il nous avait manqué. Nous avons des dirigeants pour gérer cela. Moi je juge par rapport à ses performances il nous fait beaucoup de bien. Il prend ce rôle de leader très au sérieux. Je le vois heureux, c’est la base d’un long futur », a confié le technicien belge lors de sa conférence de presse d’avant le choc entre le Paris SG et le Bayern Munich. Le PSG se montre patient et attend de connaître la décision du principal concerné.

