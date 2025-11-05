OM : La terrible désillusion face à l’Atalanta Bergame

Le Vélodrome y a cru pour l’OM, longtemps. Mais une fois encore, l’Atalanta a brisé le rêve marseillais. Dans une soirée bouillante et pleine d’espoir, Marseille s’est incliné (0-1) à domicile face à une équipe italienne pragmatique et terriblement réaliste.

OM – Atalanta : Une première période sous emprise italienne, Rulli héroïque

Les hommes de Roberto De Zerbi avaient pourtant bien débuté. Geronimo Rulli, en gardien inspiré, a maintenu l’OM en vie après avoir concédé puis arrêté un penalty de De Ketelaere. Sauvés par leur portier et par une défense en panique contrôlée, les Marseillais ont tenu bon, sans jamais vraiment inquiéter Carnesecchi. Aubameyang, esseulé, a manqué de soutien, Greenwood a tenté, sans succès. L’Atalanta, elle, a imposé son tempo, étouffant un OM trop souvent acculé dans ses trente mètres.

Lire aussi : OM-Atalanta : De Zerbi ose un choix fort, la compo officielle

Au retour des vestiaires, le scénario n’a pas changé. L’Atalanta Bergame a continué d’asphyxier le jeu marseillais. Rulli a multiplié les parades décisives, pendant que les supporters faisaient trembler les tribunes. Le tournant ? Cette action confuse à la 89e minute où Robino Vaz a cru délivrer tout un stade avant qu’un tacle désespéré de Djimsiti ne sauve les Italiens. Puis, sur un contre assassin, Samardžić a glacé le Vélodrome d’une frappe enroulée parfaite dans le temps additionnel.

Une défaite qui laisse des traces

Cette désillusion a un goût amer. L’Olympique de Marseille, à court de solutions offensives et fragilisé dans la construction, reste bloqué à trois points. L’Atalanta, elle, s’envole vers les sommets du groupe. Une réalité cruelle pour les hommes de De Zerbi, qui voient la qualification s’éloigner. Il faudra un sursaut, et vite, pour espérer encore un printemps européen.

