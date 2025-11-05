OM-Atalanta : De Zerbi ose un choix fort, la compo officielle

À quelques minutes du choc OM-Atalanta, Roberto De Zerbi vient de dévoiler sa composition officielle. L’entraîneur a effectué un choix fort en alignant Nayef Aguerd de retour de blessure.

OM : De Zerbi aligne Nayef Aguerd contre Atalanta

L’Olympique de Marseille est déjà au pied du mur en Ligue des champions. Les hommes de Roberto De Zerbi pointent à la 18e place au Classement. Ils n’ont plus le choix : un succès est impératif ce mercredi soir face à l’Atalanta Bergame pour espérer se qualifier.

Pour tenter d’accomplir cette mission, Roberto De Zerbi a dévoilé son onze de départ. L’entraîneur de l’OM est privé d’une grande partie de ses titulaires habituels en défense. Cela l’a contraint à innover. Son équipe se présentera en 3-4-3 avec l’inamovible Geronimo Rulli dans les buts.

À voir

OM-Atalanta : Ambiance hostile, De Zerbi visé en tribunes

Lire aussi : OM-Atalanta : Ambiance hostile, De Zerbi visé en tribunes

La principale surprise vient du trio défensif avec la titularisation de Nayef Aguerd. Alors qu’il était annoncé forfait à la veille du match, le défenseur central a fait son retour à temps. Il vient renforcer une défense affaibli par des blessures ces dernières semaines.

Le trio offensif ne change pas

Le Marocain sera aligné aux côtés d’Egan-Riley et Benjamin Pavard. Les couloirs seront occupés par Amir Murillo et Ulisses Garcia. Au milieu, le capitaine Pierre-Emile Hojbjerg sera épaulé par Matt O’Riley au détriment d’Arthur Vermeeren.

Devant, le trio offensif ne connait aucun changement majeur. Mason Greenwood et Igor Paixao animeront les ailes autour de Pierre-Emerick Aubameyang en pointe. De Zerbi compte sur cette force de frappe pour faire la différence face à Atalanta.

Le onze de départ de l’Olympique de Marseille

Gardien : Rulli

À voir

Après la défaite face au Bayern, le PSG confirme l’hécatombe

Défenseurs : Pavard, Egan-Riley, Aguerd

Milieux : Murillo, O’Riley, Hojbjerg (cap.), Garcia

Attaquants : Greenwood, Aubameyang, Paixao

Lire la suite sur l’Olympique de Marseille :

OM-Atalanta : Inquiétude autour du duel, Marseille en alerte

À voir

Ligue Europa : L’OL sans son capitaine face au Betis Séville

OM : La tension monte, Éric Di Meco pris pour cible !

OM-Atalanta : Surprise en défense, la compo De Zerbi tombe !