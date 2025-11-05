OM-Atalanta : Ambiance hostile, De Zerbi visé en tribunes

Le choc OM-Atalanta de ce soir sera certainement le prolongement d’une rivalité ancrée entre Roberto De Zerbi et l’équipe adverse. L’entraîneur italien sait qu’il sera la cible privilégiée des supporters bergamasque.

OM : Une guéguerre persistante entre De Zerbi et l’Atalanta Bergame

Pour Roberto De Zerbi, le match OM-Atalanta est bien plus qu’un simple duel en Ligue des champions. C’est véritable derby enraciné dans son histoire. L’entraîneur italien a grandi avec une haine farouche envers l’Atalanta Bergame, le club ennemi de sa ville natale.

La rivalité entre les supporters de Brescia et de Bergame est légendaire. Et même si De Zerbi officie aujourd’hui à l’Olympique de Marseille, il est jusqu’ici considéré comme l’un des « porte-drapeaux » de cette inimité. C’est du moins la révélation faite par l’un de ses proches à La Provence.

« À chaque fois qu’il joue contre l’Atalanta, ils l’insultent en tribunes », a ajouté Erica Bariselli, journaliste au Giornale di Brescia. Son passé d’Ultra et ses déclarations n’ont fait qu’alimenter son impopularité auprès des fans de l’Atalanta Bergame. Cette règle ne devrait pas échapper au match de ce soir.

Une nouvelle vague d’insultes en tribunes

Plus de 500 supporters bergamasques sont attendus ce mercredi dans le parcage visiteurs du Vélodrome, où l’ambiance promet d’être hostile envers De Zerbi. Il est fort probable que l’entraîneur marseillais soit une nouvelle fois la cible d’insultes en tribunes. « Le derby continu à vivre à travers ce match De Zerbi-Atalanta », a prévenu la source.

Une victoire de l’OM sur l’Atalanta Bergame serait donc une double satisfaction. Elle permettrait non seulement aux Olympiens de se relancer en Ligue des champions, mais aussi à De Zerbi de punir son rival historique.

