OM : La tension monte, Éric Di Meco pris pour cible !

Avant le choc OM-Atalanta, Éric Di Meco a vivement critiqué Roberto De Zerbi pour sa gestion du groupe. Sa sortie a immédiatement provoqué une vague de colère et de contestation à Marseille.

OM : Éric Di Meco accuse De Zerbi et crée la polémique

Roberto De Zerbi se retrouve sous une pression grandissante alors que son OM s’apprête à relever un défi de taille ce mercredi soir. Les Olympiens doivent impérativement battre l’Atalanta Bergame pour espérer poursuivre l’aventure en Ligue des champions. Mais le doute persiste à Marseille.

Son passage à vide de trois matchs sans succès, à peine masqué par une victoire contre la lanterne rouge Auxerre (1-0), n’apaise pas les tensions sur la Canebière. Une nouvelle contre-performance à domicile ce mercredi risque de plonger l’OM dans un début de crise sportif.

C’est dans ce contexte tendu que l’ancien défenseur de l’OM, Éric Di Meco a vivement critiqué De Zerbi sur RMC. Il accuse le technicien italien de se mettre « le feu tout seul » par un « turnover excessif ». Cela empêcherait, selon lui, l’Olympique de Marseille de trouver son rythme et d’aligner « la meilleure équipe sur le terrain ».

Les supporters marseillais en colère, des répliques cinglantes sur la toile

Cette analyse a provoqué un véritable mécontentement parmi les supporters de l’Olympique de Marseille sur X. Ces derniers ont immédiatement pris la défense de De Zerbi, tout en taclant Di Meco pour son manque de lucidité face à la réalité de l’effectif.

Ils rappellent avec virulence la longue liste des blessés qui frappe l’OM. Selon eux, le turnover n’est pas un choix tactique, mais une nécessité pour face à l’hécatombe. L’ancien Marseillais devenu consultant sportif subi donc de vives contestations sur les réseaux sociaux pour son « seum » présumé contre l’OM.

« C’est pas au genou ou à la hanche qu’il a mal Di Meco. C’est au cerveau. Comment tu veux éviter les changements avec huit blessés ? », pouvait-on lire dans les commentaires. De son côté, De Zerbi reste focus sur le prochain de l’OM face à l’Atalanta avec un seul objectif : la victoire en C1.

