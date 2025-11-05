OM-Atalanta : Inquiétude autour du duel, Marseille en alerte

L’OM tentera de battre l’Atalanta Bergame ce mercredi soir dans un climat de fortes restrictions. La Préfecture de police a déclenché une alerte sécurité, visant à éviter d’éventuels débordements.

OM-Atalanta : Les supporters bergamasques sous strictes restrictions

C’est ce mercredi 5 novembre que l’Olympique de Marseille fait son retour en Ligue des Champions. Face à l’Atalanta Bergame, les Olympiens ne doivent pas se louper. Les hommes de Roberto De Zerbi doivent l’emporter en vue de conserver leurs chances de qualification.

En attendant, une alerte sécurité a été déclenchée autour du match OM-Atalanta. Elle vie en particulier les 500 supporters bergamasques attendus au Vélodrome. Ils sont interdits « de stationner et de circuler sur la voie publique, dans le centre-ville », annonce la Préfecture de police des Bouches-du-Rhône.

La Préfecture serre les vis au stade Vélodrome

Un second arrêté, visant cette fois les supporters de l’OM, a été publié. Il précise que le port et l’usage d’engins pyrotechniques aux abords du stade. Cette décision suscite quelques interrogations. Sachant que l’ambiance au Vélodrome promet d’être électrique.

Un dispositif renforcé a été mis en place pour respecter ces mesures. Des « unités de forces mobiles » ont été déployées en renfort aux effectifs locaux. « Aucun débordement ne sera toléré », précise le communiqué. Le match OM-Atalanta se déroulera donc sous haute tension, tant sur le terrain qu’en tribunes.

