OM : Nayef Aguerd vide son sac après l’Atalanta

Nayef Aguerd n’a pas mâché ses mots. Au terme d’une soirée cauchemardesque, le défenseur marocain de l’OM est sorti du silence après la défaite 1-0 contre l’Atalanta, en Ligue des champions. Entre frustration et espoir, il a livré un discours à la fois lucide et poignant.

OM : Une défaite face à l’Atalanta, qui laisse des traces

Sur la pelouse du Vélodrome, l’OM a vu le sort s’acharner. Un penalty non sifflé pour une main d’Ederson, un contre assassin signé Samardzic à la 90e minute… et Marseille s’incline au pire moment. Dans un stade médusé, Nayef Aguerd a pris la parole, visiblement bouleversé. « Je suis quelqu’un qui n’aime pas parler des arbitres, mais là, aujourd’hui, il doit être juste, aller voir… C’est la Ligue des champions ! », a-t-il lâché sur Canal+, la voix tremblante.

Nayef Aguerd optimiste pour Marseille

Le Marocain n’a pas cherché d’excuses, mais son amertume est palpable. « On prend un but à la fin, je ne sais pas quoi dire… Je suis fier de l’équipe, on va continuer à travailler. Beaucoup de joueurs manquent, mais si on est au complet, on peut faire très mal », a-t-il poursuivi. Malgré la série noire (trois défaites à Marseille), Aguerd croit encore au sursaut.

« Je ne dirai pas que l’avenir est compliqué, j’ai confiance en ce groupe, au coach… On l’a montré plusieurs fois. Trois défaites à Marseille, on n’a pas le droit (…) On va renverser ça », a-t-il promis. Un cri du cœur, celui d’un joueur blessé mais pas résigné, symbole d’un vestiaire qui refuse de sombrer avant l’heure.

