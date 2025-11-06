ASSE : Encore un nouveau coup dur pour Saint-Etienne !

L’ambiance du Chaudron a encore débordé. L’ASSE vient d’écoper d’un huis clos partiel après les débordements observés lors du match face au Mans. La LFP a tranché, et le verdict tombe comme une douche froide pour tout un peuple vert.

ASSE : Les fumigènes de trop au Chaudron

Face au Mans, lors de la 10ᵉ journée de Ligue 2 BKT, Geoffroy-Guichard vibrait comme aux plus belles heures. Dès le coup d’envoi, la tribune Snella s’est embrasée, littéralement, sous les fumigènes allumés par les Green Angels. Une ferveur spectaculaire, mais qui n’a pas échappé à la vigilance de la LFP.

Lire aussi : ASSE : KSV reçoit une idée géniale d’une légende du club

À voir

PSG : Les mots forts d’Hakimi après sa grave blessure

La Commission de discipline a rendu son verdict mercredi soir. Motif : usage d’engins pyrotechniques et expressions orales excessives. Résultat, la sanction est immédiate : fermeture partielle de la tribune Snella pour deux matchs fermes, dont un par révocation du sursis. Une décision qui prive Saint-Etienne d’une partie de son légendaire 12ᵉ homme.

Une sanction symbolique et lourde de conséquences

Ce n’est pas la première fois que le Kop Sud est visé par les instances. Déjà sous surveillance, le sursis prononcé précédemment vient de sauter. Un avertissement sévère pour un club en pleine lutte pour la montée, qui voit son Chaudron perdre de sa voix. Pour les hommes d’Eirik Horneland, la sanction tombe au plus mauvais moment.

La tribune sera fermée face à Nancy (22 novembre) et Bastia (13 décembre), avant de retrouver sa ferveur le 16 janvier contre Clermont. Au-delà de la punition sportive, c’est un rappel à l’ordre clair : la passion stéphanoise ne doit pas franchir la ligne rouge.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE Mercato : Horneland joue sa survie face à l’ES Troyes ?

ASSE : Un renfort offensif en approche contre l’ESTAC

À voir

OM : C’est officiel ! La sanction est tombée

Mercato ASSE : Le successeur idéal de de Horneland émerge