OM : Échanges secrets entre Longoria et un coach dévoilés

Ce mercredi soir, l’OM joue une grande partie de son avenir européen face à l’Atalanta Bergame. Et en coulisse, le président Pablo Longoria a officialisé ses discussions avec la direction adversaire.

OM : Pablo Longoria conserve une bonne relation avec Ivan Juric

Ce mercredi soir au Vélodrome, l’Olympique de Marseille ne devra pas se rater. Une victoire est impérative face à l’Atalanta Bergame en vue de se relancer en Ligue des champions. Mais au-delà de cet enjeu sportifs, Olympiens et Bergamasques montrent des signes d’entente.

La preuve ? Le président Pablo Longoria et Luca Percassi de l’Atalanta se sont récemment rencontrés. Cet entretien s’est soldé par un échange de maillots. Ce geste vise à illustrer la bonne relation entre les deux équipes.

À voir

PSG – Mbappé : La date de l’audience aux Prud’hommes fixée !

Lire aussi : Mercato OM : Longoria négocie avec un Champion du Monde !

L’entraîneur Ivan Juric révèle lui-aussi des discussions approfondies avec le président marseillais. Le Croate en garde de bons souvenirs. « Nous avons eu quelques discussions à l’époque et j’ai toujours eu une bonne relation avec lui », a-t-il confié devant la presse.

Un derby personnel pour Roberto De Zerbi

Cette entente contraste avec la tension subie par l’entraîneur de l’OM. Roberto De Zerbi nourrit une rivalité farouche envers l’Atalanta Bergame en raison de ses origines. Ivan Juric a lui-même reconnu que ce match était bien plus qu’un simple duel pour l’Italien.

« Il sent ce match encore plus fort », a-t-il ajouté. La rivalité historique entre les deux camps pourrait ressurgir ce soir au Vélodrome.

Lire la suite sur l’Olympique de Marseille :

OM-Atalanta : Ambiance hostile, De Zerbi visé en tribunes

À voir

FC Nantes : Luis Castro tremble avant le Paris FC !

OM-Atalanta : Inquiétude autour du duel, Marseille en alerte

OM-Atalanta : Surprise en défense, la compo De Zerbi tombe !