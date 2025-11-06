OL : Ligue Europa, Pellegrini se méfie de Lyon

OL : Ligue Europa, Pellegrini se méfie de Lyon
© Foot Sur 7 - OL : Ligue Europa, Pellegrini se méfie de Lyon
L’entraîneur du Betis Séville s’est prononcé sur le match contre l’OL en Ligue Europa. Il avoue qu’il se méfie de Lyon, invaincu en trois matchs.

Betis – OL : Pellegrini redoute une équipe « très physique et de qualité »

L’OL et en déplacement à Séville pour affronter le Betis, jeudi (21h), lors de la 4e journée de la phase de qualification de la Ligue Europa. Grâce à ses trois victoires en autant de matchs disputés, le club rhodanien compte 9 points et est 3e au classement, largement devant le club andalou, qui pointe à la 16e place avec 5 points.

Fort du début canon des Gones dans cette coupe d’Europe, Manuel Pellegrini se méfie d’eux. Lors de son passage en conférence de presse, il a laissé entendre qu’il s’attend à un match « très physique » contre « une équipe de qualité ».

Au sujet de la forme actuelle de l’Olympique Lyonnais le technicien chilien a déclaré : « C’est une équipe très physique qui a bien commencé la saison en championnat et en compétition européenne, malgré un léger fléchissement ces derniers temps« .

Pellegrini : « Réaliser une grande prestation pour obtenir un résultat positif »

Ayant concédé deux nuls pour une seule victoire, le Betis Séville a à cœur de remporter le match contre l’équipe de Paulo Fonseca, afin de refaire son retard. « Il nous faudra réaliser une grande prestation pour obtenir un résultat positif », a indiqué Manuel Pellegrini.

Le club sévillan pourrait surfer sur ses deux dernières victoires, respectivement contre Palma del Rio (1-7) en coupe du Roi et le Real Majorque (3-0) en Liga, pour infliger à l’OL sa première défaite en C3. Y parviendra-t-il ? Aucune certitude !

