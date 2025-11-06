LOSC : Pluie de forfaits avant l’Étoile Rouge

Les voyants sont au rouge pour le LOSC avant le choc face à l’Étoile Rouge en Ligue Europa. Le technicien de Lille, Bruno Genesio sera privé de plusieurs cadres.

LOSC : Plusieurs absences avant l’Étoile Rouge

Le LOSC partira en Serbie sans renfort. Face à l’Étoile Rouge de Belgrade, ce jeudi en Ligue Europa, le tacticien lillois Bruno Genesio devra composer sans plusieurs guerriers. Les Lillois ont bouclé leur ultime séance ce mercredi matin avant le départ pour Belgrade. D’après Le Petit Lillois, aucun retour n’a été constaté parmi les blessés : vingt-cinq joueurs ont pris part à l’entraînement.

Marc-Aurèle Caillard, Ousmane Touré, Aleksandro et Ethan Mbappé manquent encore à l’appel. Aleksandro, pourtant réapparu brièvement avec le collectif, ressent toujours des douleurs et reste trop juste. Il ne pourra donc pas disputer cette affiche. Ce sont de mauvaises nouvelles pour Bruno Genesio. Les Serbes sont des adversaires coriaces et il faut livrer de performance XXL pour ramener les trois points à la maison.

Les Dogues, battus par le PAOK lors de la précédente journée européenne, occupent actuellement la 11e place de leur groupe avec six points. À Belgrade, ils chercheront à relancer la machine. Le choc s’annonce intense.

