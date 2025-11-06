Mercato SRFC : La famille Pinault lâche une bombe pour Beye

Et si Habib Beye restait finalement sur le banc du SRFC jusqu’à la fin de son contrat le 30 juin prochain ? La famille Pinault, propriétaire du Stade Rennais, envisagerait bien cette option.

Mercato SRFC : La famille Pinault soutient Habib Beye

La famille Pinault s’active pour mettre son entraîneur Habib Beye dans les meilleures dispositions pour la suite de la saison. En grande difficulté sur le banc du Stade Rennais depuis quelques semaines, l’ancien coach du Red Star a évité le pire après le match nul face à Toulouse (2-2). Maintenu sur le banc après ce sixième match nul de la saison, le tacticien de 48 ans n’avait plus connu la victoire depuis le 14 septembre dernier et la victoire contre l’Olympique Lyonnais (3-1).

Maintenu malgré une mauvaise série de matchs nuls notamment, Habib Beye peut désormais s’appuyer sur un succès marquant contre le RC Strasbourg (4-1) le week-end dernier lors de la 11e journée de Ligue 1. Une victoire, qui semble avoir donné du temps supplémentaire au technicien sénégalais. En effet, selon les informations de Foot Mercato, Beye bénéfice d’un soutien de poids en interne à Rennes puisque « la famille Pinault souhaite aujourd’hui mettre leur entraîneur dans le meilleur confort possible. »

La publication sportive ajoute que « les actionnaires ont l’ambition de lui ramener deux adjoints, dont Mathieu Le Scornet pour le mois de janvier. Passé par Strasbourg, Le Scornet officie désormais comme Directeur Technique du Centre de Formation du PSG, et il avait déjà été proposé en janvier pour épauler Beye sur le banc breton », en janvier.

En parallèle, les Pinault poussent aussi pour faire venir Eric Blahic à la place de Laurent Bessière, proche d’Arnaud Pouille et en charge de l’aspect performance. Il faut désormais convaincre Habib Beye de réorganiser son staff.

