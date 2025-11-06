OM : C’est officiel ! La sanction est tombée

C’était attendu à l’OM, le couperet est enfin tombé pour Ulisses Garcia. Réunie ce mercredi, la Commission de discipline de la LFP a sanctionné le défenseur marseillais d’un match ferme de suspension après son exclusion lors du déplacement à Auxerre.

OM : Ulisses Garcia, un pied jugé trop haut

L’image a fait grimacer les supporters de l’OM. À la 65ᵉ minute du match face à Auxerre (victoire 1-0), Ulisses Garcia s’est rendu coupable d’un geste aussi spectaculaire que dangereux : un pied haut, retombé sur le pied d’un adversaire. L’arbitre Benoît Bastien n’a pas hésité une seconde avant de sortir le carton rouge.

La Ligue a confirmé ce mercredi une suspension d’un match ferme, effective à partir du 11 novembre. Le Suisse de 29 ans manquera donc la réception du Stade Brestois, un coup dur pour Roberto De Zerbi qui voyait en lui une solution fiable à gauche.

Garcia, l’éternel revenant de l’Olympique de Marseille

Placé dans le loft marseillais à l’été 2024, Garcia avait disparu des radars avant d’effectuer un retour discret mais convaincant. Sa ténacité lui a valu la confiance retrouvée du coach italien, d’autant que les blessures d’Emerson et de Timothy Weah ont bouleversé la hiérarchie.

Suspendu en championnat, il ne perd pas sa place dans les cœurs des supporters, admiratifs de son professionnalisme. Comme le confiait un proche à La Provence, « il aime l’OM, il s’est accroché malgré tout ». Une fidélité rare, presque romantique, dans un club où rien n’est jamais simple.

