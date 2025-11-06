Mercato PSG : Un buteur annoncé, signature imminente

Le PSG s’apprête à boucler un dossier majeur de son mercato. Malgré un début de saison en demi-teinte, Bradley Barcola va bel et bien prolonger son aventure avec le club de la capitale.

Mercato PSG : Barcola, un pari que le Paris SG ne veut pas perdre

Arrivé au PSG en 2023, l’ancien Lyonnais connaît une période compliquée. Ses prestations, notamment face au Bayern Munich, ont soulevé des doutes chez certains supporters. Pourtant, la direction parisienne garde une foi intacte en son potentiel. Dans une session de questions-réponses organisée par Le Parisien, Dominique Séverac a balayé les rumeurs d’un départ.

Lire aussi : Mercato : Liverpool menace pour Barcola, le PSG répond cash

À voir

ASSE : Encore un nouveau coup dur pour Saint-Etienne !

« L’amour dure deux ans avec vous, visiblement. Barcola entre dans sa troisième année de contrat et comme tous les joueurs, il a le droit d’avoir un coup de moins bien. C’est clairement le cas aujourd’hui. Il va prolonger au PSG », a-t-il déclaré.

Confiance totale de la direction et du staff

Le journaliste poursuit en insistant sur la patience et la confiance nécessaires pour voir éclore le jeune ailier. « Faites confiance à sa marge de progression, sinon on jette tout le monde au bout de deux ans. Il a 23 ans, il peut (et doit) encore s’améliorer. Si on raisonne comme vous, Dembélé n’est jamais Ballon d’or, Zaïre-Emery est transféré, Nuno Mendes renvoyé parce que trop souvent blessé à ses débuts… », fait-il remarquer.

Bradley Barcola, malgré les critiques, semble donc bien parti pour prolonger son histoire parisienne. Luis Campos et Luis Enrique misent sur sa jeunesse et sa vitesse pour en faire, à terme, l’un des symboles du projet du Paris Saint-Germain nouvelle génération.

Lire aussi sur le PSG :

Les mots forts d’Hakimi après sa grave blessure

PSG – Mbappé : La date de l’audience aux Prud’hommes fixée !

À voir

Mercato SRFC : La famille Pinault lâche une bombe pour Beye

Après la défaite face au Bayern, le Paris SG confirme l’hécatombe