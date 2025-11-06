Mercato Stade Rennais : Le SRFC prépare un joli coup au PSG

Le Stade Rennais ne lâche rien, ni sur le terrain ni en coulisses. Après un redressement convaincant, le club breton veut offrir à Habib Beye les meilleures conditions de travail possibles. Et pour cela, il compte frapper fort… du côté du PSG.

Stade Rennais : Habib Beye, du précipice à la renaissance

Il y a une semaine à peine, Habib Beye semblait vivre ses dernières heures sur le banc rennais. Son équipe multipliait les déconvenues, le vestiaire paraissait fracturé, et certains murmuraient déjà le nom de son successeur. Mais le nul arraché à Toulouse (2-2), puis la victoire éclatante face à Strasbourg (4-1), ont tout changé au Stade Rennais.

Soutenu par ses joueurs, l’ancien consultant a renversé la vapeur avec panache. Le technicien sénégalais, désormais conforté, a retrouvé la confiance de ses dirigeants. Et ces derniers comptent bien l’épauler pour bâtir une dynamique durable, à l’image de son discours plein de conviction et de caractère.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC vise deux recrues stratégiques, dont une du PSG

Selon Foot Mercato, le club breton veut renforcer son staff technique. D’abord, en remplaçant Laurent Bessière, responsable de la performance, par Éric Blahic, un technicien reconnu et apprécié dans le milieu. Mais surtout, Rennes lorgne un profil bien connu de la maison : Mathieu Le Scornet, actuel directeur du centre de formation du PSG.

Un possible retour aux sources pour celui qui a formé Ousmane Dembélé, Camavinga et Doué, avant de filer à Strasbourg puis Paris. Convaincre Le Scornet de quitter la capitale, six mois après son arrivée, serait un sacré coup pour les Rouge et Noir. La famille Pinault, jamais frileuse quand il s’agit de bien faire les choses, en rêve déjà.

