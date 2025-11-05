Mercato Stade Rennais : Deux renforts arrivent !

La famille Pinault, propriétaire du Stade Rennais, apporte son soutien à Habib Beye. Deux nouvelles recrues sont attendues à Rennes.

Stade Rennais : Les Pinault volent au secours de Habib Beye

La famille Pinault s’implique directement pour relancer Habib Beye et redresser la saison du Stade Rennais. Depuis plusieurs semaines, le technicien breton vivait sous tension. Les résultats ne suivaient plus : six matchs nuls consécutifs et aucune victoire depuis le 14 septembre, face à l’OL (3-1). Le nul contre Toulouse (2-2) avait au moins évité la rupture, mais la situation restait fragile.

Puis, la réaction. Rennes s’est offert un large succès contre Strasbourg (4-1), l’un des plus convaincants de ce début de saison. Un souffle d’air frais. Dans le vestiaire, la confiance renaît. En coulisse, les Pinault s’affairent pour lui venir en aide. Ils veulent désormais placer Beye dans les meilleures conditions.

Selon Foot Mercato, deux renforts sont envisagés pour le staff. Le premier s’appelle Matthieu Le Scornet, actuel directeur technique du centre de formation du PSG. Les propriétaires rennais souhaitent qu’il rejoigne Beye, à condition que ce dernier accepte de réorganiser son équipe technique. Autre piste : Éric Blahic, pressenti pour remplacer Laurent Bessière à la tête de la cellule performance.

