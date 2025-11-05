Stade Rennais : Pluie de bonnes nouvelles avant le Paris FC !

Les voyants sont au vert pour le Stade Rennais avant le choc contre le Paris FC en Ligue 1. L’équipe est au complet.

Stade Rennais : Le point sur le groupe avant le Paris FC

Le Stade Rennais affronte le Paris FC ce vendredi pour ouvrir la 12ᵉ journée de Ligue 1. Les deux équipes visent la même chose : une victoire pour grimper dans la première moitié du classement. À Rennes, l’ambiance est plus ou moins bonne. Dimanche dernier, les Rouge et Noir ont surclassé Strasbourg (4-1). Un succès qui tombe à pic pour Habib Beye.

L’entraîneur rennais était sous forte pression après six matchs sans victoire (cinq nuls, une défaite). L’équipe avait chuté contre Nice (1-2) et gâché un avantage de deux buts à Toulouse (2-2). Cette fois, la performance face au Racing redonne souffle et confiance. Rennes remonte à la 10ᵉ place, avec un petit point d’avance sur son adversaire du jour.

Pour défier les Parisiens, Habib Beye pourra compter sur tous ses guerriers. Le groupe est presque au complet. Seul Nordi Mukiele manquait à l’appel lors de l’entraînement de ce mercredi 5 novembre. L’attaquant, absent face à Toulouse et Strasbourg, s’est contenté d’une séance individuelle. Les jeunes Lucas Rosier et Elias Legendre Quiñonez ont intégré le groupe pro. Beye devra toutefois composer sans Abdelhamid Aït Boudlal, suspendu pour ce déplacement. Mis à part cette absence, tout semble réuni pour que Rennes aborde le match contre le Paris FC dans la sérénité.

