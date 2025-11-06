Stade Rennais : Habib Beye confirme deux forfaits avant le Paris FC

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye a fait le point sur son groupe avant le choc face au Paris SG. Deux forfaits sont déjà confirmés.

Stade Rennais : Deux absences confirmées avant le Paris FC

Le Stade Rennais prépare son déplacement au stade Jean-Bouin, ce vendredi pour y affronter le Paris FC. Habib Beye secoue son vestiaire pour remporter une deuxième victoire consécutive. Mais avant cette affiche, il y a quelques inquiétudes concernant le groupe du SRFC.

Habib Beye devra déjà composer sans Abdelhamid Ait Boudlal, suspendu après la révocation de son sursis, conséquence d’un carton jaune reçu contre Nice. Le défenseur manquera donc la rencontre, forçant l’entraîneur à modifier une nouvelle fois son onze de départ. Et ce n’est pas le seul absent. Nordan Mukiele est indisponible pour le déplacement à Paris.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Un cadre veut claquer la porte !

À voir

ASSE Mercato : Horneland joue sa survie face à l’ES Troyes ?

Przemysław Frankowski, lui, a participé à l’entraînement de ce mercredi, sans certitude toutefois de pouvoir enchaîner un troisième match. L’international polonais ressent une légère tension musculaire. « On verra demain, l’incertitude est liée à une tension musculaire après deux matches rapprochés, et on n’a pas voulu prendre de risque. Ce n’est rien de grave, mais on se donne 24 h pour savoir s’il peut enchaîner au Paris FC, selon aussi sa récupération. », a expliqué Habib Beye.

Depuis le début de saison, le piston droit traîne plusieurs petits pépins qui l’empêchent de montrer tout son potentiel.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : Esteban Lepaul sur le départ ?

Mercato Stade Rennais : Un cador italien traque une pépite du SRFC

À voir

OM : La terrible désillusion face à l’Atalanta Bergame

Stade Rennais : Une nouvelle fraîche tombe pour Habib Beye !