OM : Énorme clash entre De Zerbi et Egan-Riley

En fin de match face à l’Atalanta, Roberto De Zerbi et CJ Egan-Riley se sont vivement accrochés. De quoi révéler les premières fissures d’un OM encore en quête de repères européens.

OM : De Zerbi, un remplacement qui met le feu aux poudres

À la 79e minute, Roberto De Zerbi décide de remplacer CJ Egan-Riley par Angel Gomes. Le défenseur anglais, visiblement furieux, balance une bouteille d’eau avant de rejoindre le banc, le regard noir. Lorsque son entraîneur s’approche pour une tape symbolique, la tension monte d’un cran : échanges houleux, gestes d’agacement, regards lourds de reproches. Le Vélodrome, témoin d’un duel interne aussi soudain que spectaculaire, a retenu son souffle.

Lire aussi :OM : Échanges secrets entre Longoria et un coach dévoilés

À voir

ASSE : Malaise total, le vestiaire au bord de la rupture

En conférence de presse, De Zerbi a tenté de calmer le jeu, évoquant une « incompréhension » avec le staff médical. Selon RMC, le coach pensait son joueur blessé, ce que le principal intéressé aurait nié. Reste que l’épisode illustre une nervosité grandissante dans le groupe, miné par les résultats mitigés en Ligue des Champions.

OM-Atalanta: l'échange très tendu sur le banc entre De Zerbi et Egan-Riley https://t.co/UTb4wRkIQh pic.twitter.com/PAbppr0dbm — SOCCERTIME (@SoccertimeNew) November 5, 2025

Le cauchemar italien se poursuit pour Marseille

Car au-delà du clash, c’est une autre blessure, bien plus profonde, qui ronge l’Olympique de Marseille : son incapacité chronique à battre les clubs italiens. Le revers face à l’Atalanta (0-1) prolonge une série noire : dix rencontres européennes sans victoire contre la Serie A, dont sept défaites. La dernière éclaircie remonte à 2012, face à l’Inter Milan.

Douze ans déjà… Depuis, Marseille bute, s’épuise, et s’incline face à la rigueur tactique italienne. Une malédiction qui pèse lourd dans la quête de respectabilité européenne du club phocéen. Entre frustration sportive et tensions internes, la soirée du Vélodrome aura tout eu… sauf la victoire.

Lire aussi sur l’OM :

OM : Nayef Aguerd vide son sac après l’Atalanta

OM : C’est officiel ! La sanction est tombée

À voir

Mercato PSG: Coup de tonnerre ! Accord trouvé pour Upamecano

OM : La terrible désillusion face à l’Atalanta Bergame