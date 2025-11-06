ASSE : Malaise total, le vestiaire au bord de la rupture

L’ASSE traverse une tempête sans précédent. Après la défaite face au Red Star (2-1), les fissures jusque-là masquées explosent au grand jour. Entre doutes, tensions et perte de repères, les Verts semblent proches de la rupture totale.

ASSE : Patrick Guillou tire la sonnette d’alarme

Ancien défenseur emblématique de l’ASSE, aujourd’hui consultant pour BeIN Sports, Patrick Guillou n’a pas mâché ses mots dans les colonnes du Progrès. Son analyse d’après-match a eu l’effet d’une déflagration dans le Forez. Avec sa verve habituelle, il lâche : « À l’image d’une toupie, les Verts font grand bruit, mais n’avancent pas. Symbole parfait de la vanité. »

Au-delà du jeu, Guillou pointe un malaise bien plus profond. Selon lui, les Stéphanois « révèlent un ensemble éclaté, démuni, sans rébellion ». L’ex-Vert évoque même « des langues qui se délient pour verbaliser les tensions, l’atmosphère morose et le malaise ambiant ». Une confession lourde de sens : le vestiaire craque, et les frustrations s’expriment désormais à voix haute.

Horneland fragilisé, le leadership en question

L’autorité du coach norvégien, Erik Horneland, semble elle aussi vaciller. Guillou interroge publiquement son rôle : « Qui pour provoquer les recadrages ? Qui pour rendre le confort inconfortable ? » Un tacle verbal qui sonne comme une remise en cause directe du management de Horneland. L’ancien défenseur déplore également le désastre tactique observé à Bauer. « Ferreira ‘Al Dente’ après quarante secondes, démunis, sans contrôle des couloirs, sans profondeur ni efficacité », a-t-il fait remarquer.

Les failles défensives sont flagrantes, le mental en berne, et l’identité de jeu s’effrite à mesure que la confiance s’évapore. La phrase de conclusion de Guillou glace même le sang des supporters. « Et le pire reste peut-être à venir… », a-t-il balancé. Dans les couloirs de Geoffroy-Guichard, une réunion de crise aurait déjà eu lieu. La direction, consciente de l’urgence, évalue plusieurs pistes : Will Still, libre depuis son départ de Southampton, et Patrick Vieira figurent sur la liste.

Trois défaites en quatre matchs, un vestiaire divisé et une rencontre cruciale face à Troyes en approche : tout semble indiquer que l’AS Saint-Etienne joue bien plus qu’un simple match samedi. Saint-Étienne doit désormais prouver qu’elle peut encore se relever… avant qu’il ne soit trop tard.

