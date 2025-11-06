Mercato PSG: Coup de tonnerre ! Accord trouvé pour Upamecano

Libre le 30 juin prochain avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano, annoncé sur les tablettes des dirigeants du PSG pour la succession de Marquinhos, aurait trouvé un accord pour la suite de sa carrière.

Mercato : Le PSG à fond sur Dayot Upamecano

Alors que Marquinhos pourrait tirer sa révérence à la fin de la saison, le Paris Saint-Germain garde un œil très attentif sur Dayot Upamecano. Après Fabrice Hawkins, c’est désormais Fabrizio Romano qui confirme l’intérêt du PSG pour le défenseur central du Bayern Munich.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’international français attire depuis plusieurs semaines l’attention des dirigeants parisiens, qui voient en lui le remplaçant idéal de Marquinhos pour l’avenir du club de la capitale. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ne comptent pas précipiter les choses.

Selon les derniers échos, le Paris SG pourrait passer à l’attaque seulement si Upamecano ne prolonge pas avec le Bayern dans les prochains mois. Dans ce cas, une arrivée libre à l’été 2026 serait envisagée. Sauf que le Real Madrid semble avoir une sacrée avance dans ce dossier.

Mercato PSG : Accord verbal entre Upamecano et le Real ?

En quête d’un renfort défensif, le Real Madrid avance ses pions pour Dayot Upamecano. La piste Ibrahima Konaté, elle, n’est pas écartée, mais elle n’est plus prioritaire actuellement. En fin de contrat avec le Bayern Munich en juin, le natif d’Évreux pourrait rejoindre libre le Real Madrid l’été prochain. À en croire Foot Mercato, l’international français de 27 ans et Florentino Pérez auraient un accord verbal pour une collaboration à partir de la saison prochaine.

🔐 Le Real Madrid et Dayot Upamecano sont proches d'un accord verbal



❗️Le Real Madrid est pour le moment en pôle position pour recruter l'international francais



➡️ Le Bayern Munich tente toujours de le prolonger. Le PSG suit sa situation de près.… pic.twitter.com/uW4NLffuDv — Santi Aouna (@Santi_J_FM) November 5, 2025

« Le Real Madrid et Dayot Upamecano sont proches d’un accord verbal. Le Real Madrid est pour le moment en pôle position pour recruter l’international français. Le Bayern Munich tente toujours de le prolonger. Le PSG suit sa situation de près », assure le journaliste Santi Aouna.

Un temps intéressé par Ibrahima Konaté (Liverpool), le club espagnol aurait finalement jeté son dévolu sur son compatriote et va désormais tenter de finaliser ce dossier au cours des prochaines semaines. De son côté, le Bayern Munich garde espoir et continue de pousser pour convaincre Dayot Upamecano de parapher une prolongation.

