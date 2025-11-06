PSG : Pluie de forfaits avant Lyon !

Sale temps pour le PSG. Le tacticien du Paris SG, Luis Enrique devra composer sans plusieurs cadres pour le choc face à l’Olympique Lyonnais en Ligue 1.

PSG : Une hécatombe avant le choc à Lyon

Du beau monde se trouve à l’infirmerie du PSG. Les Parisiens se déplacent à Lyon ce dimanche, diminué. En défense comme en attaque, Luis Enrique sera privé de nombreux cadres. Quelques jours après le duel intense contre le Bayern Munich en Ligue des champions, le club parisien vise une nouvelle victoire pour conserver son fauteuil de leader. Mais la tâche s’annonce délicate.

Plusieurs cadres manqueront à l’appel. Ousmane Dembélé, touché au mollet, sera out pendant quelques semaines. De même, Achraf Hakimi, victime d’une entorse à la cheville, sera indisponible pendant plusieurs semaines. Son retour est espéré fin décembre. Quant à Nuno Mendes, sa blessure semble plus légère, mais le Portugais devra observer environ trois semaines de repos.

Et ce n’est pas tout. Désiré Doué, blessé, sera absent au moins deux mois. D’autres joueurs, eux, restent incertains : Bradley Barcola, Joao Neves et Fabian Ruiz pourraient figurer dans le groupe, sans certitude sur leur titularisation. Face à cette série de coups durs, Luis Enrique pourrait remanier son onze et donner du temps de jeu à ses remplaçants.

