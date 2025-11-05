PSG : Des nouvelles fraîches tombent pour Dembélé et Hakimi

Le PSG a perdu des points et des hommes lors du choc face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Dembélé et Hakimi pourraient manquer plusieurs semaines de compétitions.

Coup dur pour le PSG : Dembélé et Hakimi blessés

Soirée noire au Parc des Princes. Battu 2-1 par le Bayern Munich, le PSG a perdu deux de ses guerriers : Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. Les deux joueurs devraient manquer plusieurs semaines de compétition. Dembélé d’abord. Son but refusé pour un hors-jeu, le Français a quitté le terrain après seulement 25 minutes.

Touché au mollet, il ne s’agirait pas d’une rechute de sa gêne à l’ischio, ressentie contre Nice. Selon L’Équipe, l’ancien Rennais avait déjà senti une douleur dimanche et lundi à l’entraînement, sans lésion détectée. Déclaré apte, il a malgré tout serré les dents avant de céder, furieux, en filant directement aux vestiaires.

Hakimi ensuite. Le Marocain a subi un tacle violent de Luis Díaz. Longuement resté au sol, il a quitté la pelouse en larmes, soutenu par le staff, incapable d’appuyer sur sa cheville droite. En sortant du stade, le latéral portait une botte de protection et se déplaçait avec des béquilles. Les médecins attendent que la cheville dégonfle avant de passer des examens ce mercredi.

Cette blessure de Hakimi suscite aussi des inquiétudes au Maroc. Dans moins de sept semaines débute la Coupe d’Afrique des Nations, à domicile pour le Maroc. Le Lions de l’Atlas pourrait manquer cette compétition si le pire se confirme.

