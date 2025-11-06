Mercato PSG : Safonov s’en va, un autre génie russe arrive !

Alors que Matvey Safonov pourrait faire ses valises pour quitter les rangs du PSG lors du prochain mercato hivernal, un autre crack russe pourrait débarquer pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Explications.

Mercato : Le PSG prêt à dégainer pour Aleksey Batrakov ?

Dans la lignée de son nouveau projet, qui consiste à miser sur de jeunes talents prometteurs, le Paris Saint-Germain s’intéresserait notamment à Aleksey Batrakov. Jusque-là, rien de surprenant, sauf que pour des raisons géopolitiques, ce transfert pourrait poser problème dans le vestiaire, où l’international ukrainien Ilya Zabarnyi côtoie déjà un Russe, Matvey Safonov.

Mécontent de son temps de jeu, l’ancien gardien de but de Krasnodar pourrait changer d’air dès cet hiver. Et si les rumeurs liaient ce possible transfert à un éventuel accord passé avec Zabarnyi afin de cohabiter avec un Russe, c’est mal connaître Luis Campos et sa détermination à faire venir au PSG les meilleurs de leurs générations.

Ainsi, selon les informations de Match TV, le club de la capitale aurait prévu de faire une offre pour le prodige une offre pour le prodige Aleksey Batrakov, auteur d’un excellent début de saison avec le Lokomotiv Moscou. « Batrakov figure sur la liste des candidats du PSG pour renforcer son effectif.

Le club français pourrait formuler une offre intéressante au Lokomotiv dès cet été, ce qui permettrait au joueur de rejoindre Paris », assure une source au média russe. Un intérêt qui n’étonne d’ailleurs pas du tout Yuri Kovtun.

Pour Match TV, l’ancien international russe valide même l’idée d’un transfert au PSG en expliquant notamment : « il suscitera l’intérêt, c’est un joueur en vue. Ses performances le prouvent. C’est aux clubs intéressés de décider. L’intérêt du Paris Saint-Germain pour Batrakov ne me surprend pas, surtout que les agents l’ont confirmé. J’y crois. L’essentiel est de savoir quand le départ aura lieu. »

Sous contrat jusqu’en juin 2029, le milieu offensif de 20 ans est évalué à 23 millions d’euros, un montant largement dans les cordes du PSG. Pour rappel, le FC Barcelone, la Juventus Turin et l’Inter Milan seraient également positionnés pour récupérer le jeune talent. Cette saison, Aleksey Batrakov a déjà fait 18 apparitions pour 12 buts et 4 passes décisives. Affaire à suivre…

