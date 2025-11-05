INFO PSG : Un premier verdict tombe pour Achraf Hakimi !

Gravement touché par Luis Diaz lors de la défaite du PSG face au Bayern Munich mardi soir, Achraf Hakimi va manquer plusieurs semaines de compétition, alors que la CAN débute le 21 décembre dans son pays, le Maroc.

PSG : Achraf Hakimi absent entre 4 et 6 semaines

En plus de la défaite contre le Bayern Munich (1-2), le Paris Saint-Germain a perdu deux cadres sur blessure, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé. Ils devraient être absents plusieurs semaines. D’après les premiers échos du quotidien L’Équipe, le latéral droit du PSG, touché à la cheville, pourrait être indisponible durant les quatre ou six semaines à venir.

Lisez aussi : PSG : Terrible nouvelle pour Achraf Hakimi !

À voir

Mercato PSG : Luis Campos prépare une arrivée explosive

En larme hier soir après le vilain tacle de Luis Diaz, le protégé de Luis Enrique va donc rater plusieurs matches et un retour est espéré, au mieux, juste avant le début de la Coupe d’Afrique des Nations qui prendra place dans son pays du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le Paris SG devrait communiquer ce mercredi sur l’indisponibilité de l’ancien joueur de l’Inter Milan après les résultats d’une IRM très attendue par Luis Enrique et son staff.

« Entorse pour Achraf Hakimi, qui pourrait l’éloigner environ entre 4 et 6 semaines, l’IRM qu’il passera demain doit confirmer tout ça. Coup dur pour le PSG, qui va devoir bricoler à droite. Et coup dur pour Hakimi, à l’approche de la CAN à domicile », précise la publication sportive.

La cheville du natif de Madrid étant enflé, il était impossible de faire rapidement des examens, mais des nouvelles fraîches devraient tomber dans la journée. Autrement dit, Achraf Hakimi risque d’être un peu juste pour le début de la CAN, mais il pourrait tout de même participer à cette compétition.

Lire aussi sur Achraf Hakimi :

PSG : Un plan secret pour remplacer Achraf Hakimi fuite !

À voir

OM – Atalanta : Marseille veut enfoncer le clou, la chaîne TV et l’heure, compo attendue !

Bombe au PSG : Achraf Hakimi vers l’Arabie Saoudite ?

Mercato PSG : Enrique règle la succession de Achraf Hakimi !