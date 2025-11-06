Mercato PSG : Un renfort XXL déjà bouclé pour 2026

Le PSG prépare déjà son mercato de la saison 2026, et selon Dominique Séverac, le club n’aura peut-être pas besoin de sortir le chéquier pour son prochain gros coup. L’heureux élu ? Illia Zabarnyi, jeune défenseur ukrainien arrivé cet été pour 66 millions d’euros.

Mercato PSG : Zabarnyi, un pari à long terme

Ses débuts à Paris n’ont pas encore fait vibrer le Parc des Princes. Arrivé en provenance de Bournemouth, Illia Zabarnyi peine à s’imposer dans le onze de Luis Enrique. Pourtant, pour Dominique Séverac, journaliste au Parisien, il ne faut surtout pas enterrer le défenseur trop vite. « Recruter cet hiver ? Au fond, je ne sais pas. Et prendre qui ? Une recrue, c’est souvent un nouveau pays, une nouvelle langue et surtout de nouveaux principes de jeu », a-t-il déclaré lors d’une session de questions-réponses sur le site du Parisien.

L’observateur averti croit dur comme fer au potentiel du joueur : « Zabarnyi sera à mon sens très fort en 2026 ». Pour Séverac, le Paris SG n’a donc pas besoin de se précipiter sur le marché hivernal. « Si vous recrutez un élément le 15 janvier et qu’il a tout assimilé le 15 juin, ça n’a pas grand intérêt. Sauf si vous prenez un cador, comme Kvara. Mais des Kvara, il n’y en a pas chaque année à acheter au mercato », nuance-t-il.

Autrement dit, Paris pourrait déjà avoir son futur taulier défensif en interne. À 22 ans, Zabarnyi n’a sans doute pas encore montré tout son potentiel. Patience, donc. Le Paris Saint-Germain pourrait bien découvrir, en 2026, un renfort XXL… sans dépenser un centime de plus.

