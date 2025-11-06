OM : Après Atalanta, une accusation vise les supporters !

Le match OM-Atalanta est secoué par une nouvelle accusation extra-sportive. Le penalty de Charles De Ketelaere aurait été perturbé par un geste venu des tribunes du Vélodrome.

OM-Atalanta : Charles De Ketelaere rate son penalty, un laser mis en cause

Un mercredi noir pour les supporters de l’OM ! Leur équipe a été battue par l’Atalanta Bergame (1-0) en Ligue des champions. Au-delà du résultat, la main non sifflée d’Éderson passe très mal auprès des Olympiens. Et comme si cela ne suffisait pas, une énième controverse secoue les fans de Marseille.

Rappelons que l’attaquant bergamasque Charles De Ketelaere avait raté un penalty à la 14ᵉ minute de jeu. Le média belge Le Soir s’est penché sur cette tentative et fait une révélation choquante. Au moment de tirer le ballon, le Diable Rouge aurait été perturbé par l’utilisation d’un laser venu des tribunes du Vélodrome.

Cet objet, potentiellement dangereux, est strictement interdit dans les enceintes sportives. Le quotidien belge dénonce cet acte répréhensible des supporters de l’OM. Il reconnaît tout de même que l’échec du penalty n’est pas uniquement dû à cette perturbation.

La parade éphémère de Gerónimo Rulli

En réalité, le tir de Charles De Ketelaere n’était pas mal exécuté. Sauf que Gerónimo Rulli a réalisé une parade exceptionnelle, détournant le ballon au ras de son poteau. Cet exploit du gardien argentin avait maintenu l’OM en vie dans cette rencontre de Ligue des Champions.

La VAR a aussi sauvé les Olympiens en annulant un but d’Ademola Lookman (69e), pour une position de hors-jeu. Malheureusement pour les Olympiens, la défaite 1-0 est survenue plus tard. Ils ont encaissé un but de Lazar Samardzic en toute fin de partie.

Ce but a provoqué une énorme colère à l’OM. La raison ? L’Atalanta a marqué suite à la main non sifflée d’Éderson. Ce dénouement suscite encore de vives réactions à Marseille.

